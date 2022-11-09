Владимир, 9 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Несколько человек, мобилизованных из Владимирской области, получили ранения, один погиб в зоне боевых действий СВО. Об это 9 ноября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Авдеев.

https://avo.ru Александр Авдеев

Глава региона связался с представителем области в частях мобилизованных, отправившихся на фронт. Подтверждается информация о попытке прорыва ВСУ российской линии обороны с 3 ноября.

«Сейчас бойцы находятся на передовой. К сожалению, есть потери. Среди наших земляков шесть раненых и точно известно об одном погибшем. Поступившие сведения сейчас перепроверяем и выходим на связь с их семьями. Область обеспечит им все необходимые меры поддержки. Ещё раз подчеркну, обстановка действительно сложная и напряжённая, но управляемая», — подчеркнул губернатор.

Александр Авдеев также обратился к родным и близким участников спецоперации с напоминанием, что «распространение недостоверной и однобоко представленной информации подвергает угрозе наши части, находящиеся на передовой».

Как сообщало ИА REGNUM, из Владимирской области в зону спецоперации в октябре 2022 года отправились два эшелона с мобилизованными.