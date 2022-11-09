Москва, 9 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о передаче лесов из земель лесного фонда юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Решение о предоставлении расположенных на землях лесного фонда лесных участков для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов будет приниматься уполномоченным в сфере лесных отношений федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном правительством.

При этом в случае принятия такого решения о предоставлении лесных участков будет осуществляться заключение соответствующих договоров аренды лесных участков.

Прописаны и случаи расторжения договоров аренды в одностороннем порядке.