Рим, 9 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Правительство Италии продлит до 31 декабря 2022 года действие меры по двукратному снижению акцизов на топливо, сообщил 9 ноября министр экономического развития Джанкарло Джорджетти.

АЗС

Мера была введена в действие весной 2022 года (чтобы увести цену на литр бензина и дизеля ниже отметки в 2 евро за литр) и несколько раз продлевалась.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.