Москва, 9 ноября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Действительно, уровень заполненности газохранилищ крупнейших европейских стран сегодня максимален в истории. Но, стоит отметить, что газ этот приобретался по одним из самых высоких цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Armenia.gazprom.ru Газохранилище

«Теперь же в свете того, что промышленное производство в Европе сокращается, а погода пока довольно теплая, спрос на газ на европейском рынке сократился.

Так что тем же промышленным потребителям может оказаться выгоднее приобретать газ на спотовом рынке, а не из тех самых хранилищ. То есть этот газ не только куплен по завышенной цене, но и будет «лежать мертвым грузом, причем его хранение также требует расходов.

В то же время риски того, что на рынке вновь возникнет дефицит, несмотря на заполненность хранилищ, никуда не делся. Резко нарастить поставки сжиженного газа в короткие сроки при необходимости будет сложно чисто технически — газовозам надо успеть достичь Европы, на регазификацию также требуется время.

То есть при резком похолодании только газа из хранилищ может оказаться недостаточно, как это случалось в прошлые годы», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), уровень заполненности хранилищ газа в Европе достиг 91,56%.

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