* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 9 ноября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. После убийства Мохаммад Замана Вакили, ученика религиозной школы в афганской провинции Газни, местные жители потребовали мести от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Жители уезда Малистан провинции Газни выступили с этим требованием после того, как талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава уезда признал, что Вакили был убит на основании ложного сообщения.

На встрече с местными представителями радикалов ряд жителей уезда и члены семьи погибшего потребовали наказания убийцы.

Напомним, убийство Вакили талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей.

«Приговор за умышленное убийство по шариату — возмездие, а неправомерное убийство смывается кровью, и теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны претворить в жизнь этот исламский вердикт», — написал на своей странице в соцсети Шейх Ализада Малистани, преподаватель этого медресе.

Мохаммад Заман Вакили был убит несколько дней назад талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Макнак уезда Малистан.

Требование жителей Малистана выглядит тем более справедливым на фоне того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько раз принуждали жителей уезда вносить миллионы афгани в качестве «платы за кровь» за убийство кочевников несколько десятилетий назад.