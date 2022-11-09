Владикавказ, , 15:48 — REGNUM В Северной Осетии создан центр по поддержке талантливых детей «Вершина». Под руководством опытных наставников в нем будут развивать свои способности одаренные дети. Новая площадка открыта в городе Владикавказе, её аналогом стал образовательный центр «Сириус» в Сочи, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Дети в школе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для нас важно, чтобы «Вершина» стала местом притяжения, роста и развития талантливой молодежи. Потому что за ними — способными, креативными, желающими учиться — будущее нашей республики! И мы сегодня должны сделать всё, чтобы это будущее было уверенным и перспективным!» — написал руководитель субъекта РФ в своем телеграм-канале.

Как рассказал Меняйло, в центре организовано стационарное пребывание детей по сменам в зависимости от направлений, в которых проявляют успехи юные дарования — «Искусство», «Наука» и «Спорт». Для комфортного обучения и развития созданы спальный и учебный корпуса, зал для занятия спортом, лаборатории и мастерские, библиотека.