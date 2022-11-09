Кишинёв, 9 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Телеграм-канал вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну, вероятно, был взломан. Сегодня, 9 ноября, там разметили заявление о коррупции в правительстве страны.

Midr.gov.md Андрей Спыну

Авторы заявления заявили, что якобы получили доступ к личной переписке главы минюста Сергея Литвиненко.

«Он подтасовал голосование за кандидатуру Вероники Драгалин на должность главы прокуратуры антикоррупции; члены «независимого» Высшего совета прокуроров получают от Литвиненко указания о том, как им голосовать», — говорится в сообщении.

Также в публикации утверждается, что глава минюста «сливает» информацию о своих коллегах журналистам и нелицеприятно выражается о Спыну, прокурорах и судьях.

Напомним, Литвиненко ранее заявил, что в его ведомстве готовится иск в конституционный суд с требованием признать действия оппозиционной партии «Шор» вне закона.