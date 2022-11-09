Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Министерство транспорта Ростовской области 9 ноября объявило о начале подготовительных работ к строительству завершающего участка Ростовского транспортного кольца — Западной хорды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ростов-на-Дону. Переулок Соборный. Вид на Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы

До конца 2022 года планируется провести переустройство попадающих в зону дорожного строительства коммуникаций. Непосредственно к строительным работам планируется приступить весной 2023 года.

Новая транспортная артерия позволит вывести транзитный транспорт за пределы города-миллионника и даст мощный импульс к развитию прилегающих территорий, уверены власти. Также благодаря дорожному объекту вырастет транспортная доступность новых микрорайонов — Левенцовский-2 и Кумженский.

ИА REGNUM сообщало, что строительство Западной хорды общей протяженностью 12,3 км планируется провести в два этапа. Первый этап предполагает строительство в 2022–2024 годах 6,9 км магистрали с эстакадами, развязками от автодороги А-280 «Ростов — Таганрог» до территории в районе Кумженской рощи. Второй этап планируется реализовать с 2023 года по 2025 год. Участок 5,4 км продлится от Кумженской рощи до моста через реку Дон на Западном шоссе.