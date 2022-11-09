Оренбург, , 15:50 — REGNUM Министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова 9 ноября представила проект регионального бюджета на 2023 года депутатам комитета Заксобрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике. Как отметил председатель комитета Сергей Бабин, дан старт работе всех парламентских фракций и профильных комитетов над проектом основного финансового документа, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Оренбуржья.

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Согласно документу, бюджет сформирован с доходной частью в 125 млрд 925 млн. Расходы прогнозируют в размере 144 млрд 916 млн рублей. Таким образом дефицит составит 18 млрд 990 млн рублей. Его планируют перекрыть бюджетными кредитами и за счет остатка средств, размещённых на едином казначейском счете. Глава минфина подчеркнула, что бюджет по-прежнему социально ориентирован.

«Все документы и материалы, внесенные в парламент одновременно с проектом закона о бюджете, соответствуют требованиям бюджетного процесса. Проект подлежит рассмотрению Счетной палатой области и профильными комитетами, а также общественному обсуждению», — такое утверждение вынес профильный комитет.