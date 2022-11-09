Нижний Новгород, , 15:49 — REGNUM В Нижегородской области проводится проверка после распространения в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлен конфликт между учеником и педагогом в одной из школ Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. В том числе, будет установлено, причинен ли вред здоровью ребенка, а также дана юридическая оценка действиям учителя по исполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

ИА REGNUM напоминает, ранее в социальных сетях появилась видеозапись. На кадрах видно, что разгневанный мужчина наносит ребенку несколько ударов. Школьник падает на пол, а мужчина грозно вскрикивает: «К директору». Мальчик, поднимаясь, оправдывается и говорит, что это «они меня толкали».