Барнаул, , 15:45 — REGNUM Целиком и полностью поддерживаю инициативу возрождения курса начальной военной подготовки (НВП) в школах и учреждениях среднего профессионального образования, написал в своем телеграм-канале 9 ноября алтайский историк, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. По его словам, в данной инициативе есть одно важное «но»: за долгие годы, прошедшие с советских времён, традиции курса НВП практически полностью утрачены.

Начальная военная подготовка в советской школе

«Первое. Нет смысла вводить курс, если не будет во всех учебных заведениях создана необходимая материально-техническая база. А это немалые финансовые средства. В том числе охолощенное оружие, оружейные комнаты, учебные классы, площадки для занятий на открытом воздухе, вопросы безопасности. И многое другое.

Второе. Профессиональные преподавательские кадры. Поверьте, что лучше не знать, например, азы ЗОМП, чем научиться что-то делать в этом направлении неправильно и быть уверенным, что умеешь. Лучше не учиться обращаться с гранатой, чем научиться обращаться с ней неправильно и быть уверенным, что умеешь. Лучше вовсе не уметь оказывать раненому первую медицинскую помощь, чем научится этому неправильно и быть уверенным, что умеешь. Лучше вовсе не уметь читать карты и планы местности, чем научиться этому неправильно и при этом думать, что умеешь.

ПОЭТОМУ считаю заявления, что уже в следующем году курс НВП в школах будет введен, преждевременными и безответственными. Ибо к этому нужно серьезно готовиться, вплоть до мелочей. Иначе как минимум получим очередную профанацию, как максимум — наломаем дров».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне специальной военной операции депутаты Госдумы от СРЗП обратились в Минобороны с предложением дать оценку предложению о введении обязательной начальной военной подготовки в школах. О том, что Минпросвещения РФ ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки (НВП) в школах и колледжах, говорится в ответе на запрос депутатов Госдумы от фракции СРЗП на имя главы Минпросвещения.

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