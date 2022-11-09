Москва, , 15:47 — REGNUM Повышенные риски современного развития мировой и национальных экономик обусловлены нетрадиционными траекториями макроэкономических индикаторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Экономический кризис Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нарушение признанных экономических закономерностей приводит к несовпадению ожиданий и рыночных реалий, как международных финансовых организаций, так и национальных регуляторов.

Отсюда, постоянное изменение прогнозов и оценок, заторможенная реакция на рост инфляции.

Под влиянием нехарактерного для прошлого комплекса факторов, среди которых одно из ключевых мест принадлежит санкционной политике ведущих экономик мира, усиливаются деглобализационные тренды и фрагментарность мировой экономики, возрастает вероятность глобальных шоков», — считает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина завила, что ситуация в мировой экономике сместилась в сторону более «жесткого» варианта развития событий.

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