Кабул, , 15:47 — REGNUM В продолжение процесса помощи Центральный банк Афганистана, находящийся под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил, что в Кабул прибыла ещё одна денежная посылка на сумму 40 миллионов долларов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Доллар TBIT

Как сообщается в информационном бюллетене финансовой организации, эти деньги были доставлены в коммерческий банк в Кабуле в рамках гуманитарной помощи стран-доноров.

В течение недели это уже четвёртая посылка на 40 миллионов долларов, которая поступает в Кабул и депонируется в коммерческом банке. Предыдущие транши прибыли в столицу Афганистана 1, 6 и 7 ноября.

Точная сумма все поступивших денежных средств пока неизвестна, но, по сообщениям СМИ, в Афганистан уже поступило не менее 16 посылок на сумму 40 миллионов долларов и более 30 посылок на сумму 32 миллиона долларов.

Согласно статистике, опубликованной Центральным банком, более одного миллиарда 593 миллионов долларов наличными поступило в Афганистан после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул.

До сих пор не предоставлялось подробной информации об использовании организациями по оказанию помощи, а также талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этих средств, поступающих под видом гуманитарной помощи.

Несколько дней назад агентство Bloomberg сообщило, что расследование офиса Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) в отношении отправленных наличных денег выявило нарушения в работе некоторых правительственных учреждений Соединённых Штатов.

Это ведомство заявило, что впервые в своей истории оно не может предоставить отчёт о расходах правительства США в Афганистане из-за отсутствия сотрудничества со стороны некоторых государственных учреждений.