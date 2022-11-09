Москва, 9 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны и ее граждан, творчество, направленное против этих ценностей, не должно финансироваться за счет государственных средств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» с участием главы Минкультуры Ольги Любимовой.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Условия создаются для всех, но если ты работаешь в театре, создаешь фильмы, думай о гражданах своей страны, думай о стране и работай в их интересах. А так получается — за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность наших граждан», — заявил Володин.

Есть общепринятые стандарты: и в Америке, и в Европе, и других государствах, говорит он.

«Никто не будет финансировать действия, которые разрушают твою страну, оскорбляют твой народ. А у нас это делают за бюджетные деньги. Вот это не должно быть!» — подчеркнул парламентарий.

«Сейчас тяжелое время, непростое. Это момент истины для всех нас. Никто никого не обидел, Россия — самая демократичная страна. Но хватит плясать на терпении людей, которые своими налогами это все финансируют. Поэтому, Ольга Борисовна (Любимова), если у вас воли не хватает на это, — приходите, мы вас всегда поддержим. Договорились, коллеги? Так? Так. Это наша позиция. Все остальное — это попытка оправдаться», — заявил спикер Госдумы.