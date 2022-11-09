Москва, , 15:43 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) ждёт скорейшего рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе организации.

Камила Валиева Ttckcv21

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро», — заявили в МОК.

Отмечается, что это позволит Международному союзу конькобежцев (ISU) определить результаты командных соревнований по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, а МОК — принять решение о распределении медалей.

Напомним, 21 октября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний и решение по делу Валиевой, поскольку 16-летняя фигуристка является защищённым лицом.

8 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), сославшись на то, что РУСАДА затягивает процесс.