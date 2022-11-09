Москва, , 15:43 — REGNUM Благодаря наращиванию закупок СПГ, в том числе российского, и снижению внутреннего потребления газа, европейские страны смогли практически полностью заполнить подземные газовые хранилища. Сейчас совокупные резервы ЕС составляют 22,6 млрд кубометров, или 16,1 млн тонн. Вопрос в том, достаточен ли этот объём газа европейским экономикам на зимний период, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рассмотрим на примере крупнейшей страны Евросоюза — Германии. Среднемесячный импорт природного газа в летние месяцы 2022 года был на уровне 4–4,5 млн тонн относительно 8,5–9 млн тонн в 2021 году, то есть наблюдалось двукратное снижение.

Если предположить, что в предстоящий зимний период потребности Германии в импорте природного газа не изменятся относительно предыдущего сезона, они составят 27 млн тонн в период с декабря по февраль.

При сохранении летних объёмов закупок газа останется компенсировать 14 млн тонн, что ниже резервов в хранилищах. По примерным расчётам этого будет достаточно для поддержки экономики, но оценивался период только в три месяца, что делает результат более благоприятным.

Кроме того, не учитывался ряд факторов, которые влияют на спрос на природный газ, в том числе индексы промышленного производства, уровень цен, погода зимой.

В целом ситуация с газом в Европе весьма неопределённа, и однозначно является сложной для европейских стран, но не катастрофической, как может показаться на первый взгляд», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в подземные хранилища Европы закачано почти 100 млрд кубометров газа. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), уровень заполненности достиг 91,56%.

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