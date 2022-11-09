Афины , , 15:40 — REGNUM В настоящее время Греция парализована всеобщей забастовкой, из-за которой не работают часть магазинов, предприятий, учреждений и местных органов власти, а также в крупных городах страны проходят митинги и демонстрации. Об этом 9 ноября сообщает РИА Новости.

Афины. Беспорядки Ggia

Отмечается, что протестующие высказывают недовольство дороговизной жизни, низкими зарплатами и снижением уровня жизни.

Также указывается, что в Афинах в протестных акциях принимают участие десятки тысяч человек. При этом отмечается, что также протестующие требуют ухода в отставку премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общенациональная забастовка, которая продлится 24 часа, начнётся 9 ноября в Греции.