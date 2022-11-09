Москва, , 15:43 — REGNUM Популярный блогер Некоглай (Николай Лебедев) задержан в Москве после публикации видео с пародией на российского военного. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Блогер Некоглай Цитата из интервью Некоглая для шоу «Пушка»

По данным источника, Некоглай был задержан в квартире в Москва-Сити. Блогера задержали до выяснения личности, поскольку в момент задержания у него не оказалось паспорта.

Позднее представитель блогера Роберто Панчвидзе в комментарии РБК подтвердил информацию о задержании Некоглая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов потребовал начать проверку видео блогера Некоглая с пародией на российского военного. Речь идёт о ролике, в котором блогер имитирует дома на ковре действия российского солдата, на которого дрон ВСУ скидывает гранаты.