Джакарта, 9 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении первой леди прибыл в столицу Камбоджи для участия в саммите АСЕАН и других связанных с ним встречах 10–13 ноября 2022 года, сообщает Kompas.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

«Я буду присутствовать на саммите АСЕАН, а также на других связанных с ним встречах. Количество встреч, на которых мне приходится присутствовать, довольно велико, это более 20 встреч», — заявил Джоко Видодо в заявлении для прессы.

Индонезия займет пост председателя АСЕАН в 2023 году.

«Индонезия хочет, чтобы АСЕАН оставалась важной и актуальной структурой, а также, чтобы Юго-Восточная Азия оставалась эпицентром роста», — отметил глава индонезийского государства.

По словам президента, это непростая задача, потому что мир продолжит сталкиваться с большими вызовами в 2023 году, а у АСЕАН есть внутренние проблемы, а именно ситуация в Мьянме.

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