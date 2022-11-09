Москва, , 15:39 — REGNUM Врачи пока не разрешают 12‑му чемпиону мира по шахматам, депутату Госдумы РФ Анатолию Карпову выписываться из больницы, поскольку выздоровление идёт медленно. Об этом 9 ноября сообщил член наблюдательного совета Федерации шахмат России (ФШР) Альберт Степанян.

Анатолий Карпов Veni Markovski

«Вчера я разговаривал с супругой Анатолия Евгеньевича, она была у него в больнице. С ее слов, выздоровление идёт медленно, но верно», — приводит слова Степаняна «Матч ТВ».

Он добавил, что Карпов находится в сознании, но о выписке пока речи не идёт — пока идёт лечение, врачи не разрешают.

Напомним, в конце октября 71‑летний Карпов был госпитализирован после падения и сотрясения мозга.

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