Пермь, 9 ноября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечено значительное сокращение количества выявленных фальшивых денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

ГУ МВД России по Иркутской области Фальшивая купюра

В III квартале 2022 года выявили 28 поддельных банкнот на сумму 73 250 рублей. Это вдвое меньше числа фальшивок, выявленные годом ранее. Объём экономического ущерба также снизился более чем в два раза.

За июль–сентябрь в банковском секторе региона было обнаружено 11 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей, что в три раза меньше чем в 2021 году. Именно эти банкноты пользуются собой популярностью у фальшивомонетчиков.

Теперь на первом месте по числу подделок оказались купюры номиналом 1 тыс. рублей. Их выявлено 12 штук (в июле–сентябре 2021 года — 15 штук). Также из незаконного оборота были изъяты три фальшивых банкноты номиналом 2 тыс. рублей и по одной поддельной банкноте номиналом 200 и 50 рублей.

Кроме того, в III квартале 2022 года выявлено 12 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США. В прошлом году фальшивую валюту не выявляли.