Барнаул, , 15:33 — REGNUM Идея возвращения курса начальной военной подготовки в школах — абсолютно правильная и логичная, считает руколводитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Начальная военная подготовка в советской школе

«Известно, что все новое — это хорошо забытое старое. Сегодняшнее неспокойное время четко показывает, что наличие хотя бы минимальных знаний по оказанию первой медицинской помощи и обращению с оружием необходимо всем и каждому. Введение обязательного курса НВП в школах поможет каждому эти знания получить.

При этом важно, чтобы эти знания были современными и практикоориентированными — современные школьники не воспримут одну лишь сухую и скучную теория. Поэтому такие занятия должны вести не отставные военные пенсионеры, а мотивированные и компетентные преподаватели, под рукой у которых должен быть весь необходимый набор наглядных и методических пособий и предметов, необходимый для лучшего усвоения школьниками курса».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Минпросвещения РФ ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки (НВП) в школах и колледжах, сказано в ответе на запрос депутатов Госдумы от фракции СРЗП на имя главы Минпросвещения.

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