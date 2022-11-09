Москва, , 15:32 — REGNUM Законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества внесли в Госдуму парламентарии, среди которых Елена Драпеко (СРЗП) и Константин Косачёв, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект определяет понятие фильма для детей и юношества как «предназначенный для распространения среди детей фильм, соответствующий по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей, не достигших возраста восемнадцати лет».

Предлагается также внести изменения в статьи 8 и 9 федерального закона от 22.08.1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», предусмотрев возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных фильмов для детей и юношества, являющихся художественными (игровыми) фильмами.

«Принятие законопроекта позволит увеличить количество создаваемых художественных (игровых) фильмов для детей и юношества и, главное, их выпуск в широкий кинопрокат», — отмечают авторы.