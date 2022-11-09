Архангельск, , 15:38 — REGNUM В Архангельской области за последние дни зафиксировано несколько случаев выходы волков в населенные пункты. Об этом сообщает региональный минлеспром.

Волк ReA86

«Каждый сигнал проверяется специалистами-охотоведами, проводятся мероприятия по выслеживанию хищников», — сообщили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в целях регулирования численности охотничьих ресурсов добыча может производиться с использованием самоловов, огнестрельного оружия, а также механических транспортных средств.

«По данным на 1 ноября, за охотничий сезон-2021/22 охотниками региона добыто 366 волков», — уточнили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области из областного бюджета охотникам выплачивается вознаграждение: за добычу самки волка — 15 тысяч рублей, за добычу самца волка — 12 тысяч рублей. А за добычу двух волков охотник может получить разрешение на добычу одного взрослого лося или одного лося в возрасте до года.