Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:01 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области судебные приставы возбудили производство в отношении городской Думы. Об этом стало известно во время внеочередного заседания Переславской гордумы 9 ноября.

Заседание Переславль-Залесской городской думы

Ранее суды — городской и областной — удовлетворили требование прокуратуры о досрочном лишении полномочий двух депутатов Переславской гордумы: Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова. В их действиях усмотрели конфликт интересов.

Несмотря на решение суда, лишение полномочий происходит по решению самой думы. И большинство депутатов ранее отказались голосовать за лишение полномочий своих коллег.

9 ноября на внеочередное заседание Переславской городской думы пришли представители Федеральной службы судебных приставов. Они вручили под роспись председателю думы Сергею Корниенко постановление о возбуждении исполнительного производства и уведомили депутатов об ответственности за неисполнение судебного решения.

«Мне кажется, это позор для думы, когда приставы приходят и требуют исполнить решение суда. Для меня было шоком, когда на прошлом заседании это решение не было исполнено. Я солидарен с коллегами, что это, может, несправедливое решение, несоразмерное, но закон есть закон. Мы прославимся на всю Россию. Законодательная власть столкнулась с исполнительной. Как бы ни был суров закон, его надо исполнять», — сказал на заседании депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Депутаты решили вновь проголосовать по вопросу лишения полномочий коллег. Пришедший на заседание думы прокурор потребовал провести открытое голосование. Но и это предложение не набрало нужного числа голосов.

Тогда вопрос был вынесен на тайное голосование, причём к двум депутатам добавился ещё и третий — Михаил Муленков. Его также обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства при заполнении декларации о доходах и имуществе.

Решение о лишении полномочий должно было приниматься двумя третями депутатов. Но и на этот раз решение не было принято. Требование суда, приставов и прокуратуры вновь не было исполнено.

Лишение полномочий — не единственный факт неисполнения закона представительным органом Переславля. Также дума отказывается назначать конкурс на должность главы городского округа, как это предусмотрено законом. Предложение о проведение конкурса не набирало нужного числа голосов уже пять раз. Представление с требованием провести конкурс внесла прокуратура, но и на этот раз оно не нашло поддержки у депутатов.

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