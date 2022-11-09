Варшава, 9 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Власти Польши не верят в то, что победившая на выборах в палату представителей США Республиканская партия прекратит оказывать помощь киевскому режиму. Об этом 9 ноября заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

Министерство иностранных дел Польши Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач

По словам Пшидача, Варшава старается сохранить хорошие отношения и с республиканцами, и с демократами США, желая иметь «как можно лучшие отношения» с любой новой американской администрацией.

При этом заместитель польского министра иностранных дел усомнился в крупной победе Республиканкой партии на выборах в палату представителей США, указав, что они победят на этих выборах, «но незначительно».

В то же время он уточнил, что считает, что ранее сделанные республиканцами заявления о том, что они хотят ограничить военную помощь режиму Киева в случае своей победы, были только частью избирательной компании.

«Я убежден в том, что, когда осядет пыль избирательной кампании, когда станут известны ее результаты, эта тема будет рассматриваться иначе», — пояснил Пшидач.

«Крайние голоса появляются и с левой, и с правой сторон. Но я уверен, что поддержка [Киева] будет продолжена, потому что это в интересах США, потому, что, сдерживая Россию, сегодня США подают сигнал другим… которые в будущем хотели бы подрывать международный порядок», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об участии неонацистского подразделения «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также наёмников из Польши в боевых действиях в рядах ВСУ на запорожском направлении.