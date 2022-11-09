Уфа, , 15:39 — REGNUM Уникальную операцию «хрустальному» ребенку провели врачи в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Алтайские хирурги в анкологической больнице Zdravalt.ru

Сообщается, что в Уфе бригада детских травматологов-ортопедов республиканской детской клинической больницы провела уникальную операцию «хрустальному» ребенку.

Отмечается, что «хрустальными» называют детей, у которых в связи с генетическим нарушением часто ломаются кости. Из-за нехватки коллагена костная ткань формируется неправильно, поэтому при малейшем неосторожном движении дети могут получить переломы.

«Операция крайне сложная и требует ювелирной работы. В ходе оперативного вмешательства исправляется ось кости, внутрь кости устанавливается раздвижной металлический стержень. Его отличие от других стержней в том, что он не требует замены по мере роста самого ребенка и является профилактикой возникновения новых переломов», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что это очередной шаг медицинского учреждения по внедрению современных высоких технологий в лечении детей с тяжелой ортопедической патологией.