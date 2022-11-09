Кабул, 9 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Метеорологический департамент Афганистана сообщает, что в 15 провинциях страны возможны сильные дожди, снегопады и наводнения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно информационному бюллетеню департамента, осадки прогнозируются в провинциях Баглан, Бамиан, Вардак, Газни, Герат, Гильменд, Гор, Дайкунди, Забуль, Парван, Саманган, Сарипуль, Урузган, Фарах и Фарьяб.

В ведомстве добавили, что количество осадков в разных местах составит от 10 до 30 мм, а толщина снежного покрова ожидается от 10 до 30 см.

Ранее департамент объявил о вероятности сильных дождей, снегопадов и наводнений в шести провинциях страны.