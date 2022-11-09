Магас, 9 ноября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Ингушетии стартовал осенний призыв на службу в ВС РФ. В ходе призывной кампании осенью 2022 года из республики будут направлены под военные знамёна около 200 новобранцев, сообщили в пресс-службе правительства региона. Первая отправка состоится 10 ноября.

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«Около 200 ингушских ребят отправятся служить в войска Национальной гвардии РФ, сухопутные войска и воздушно-космические войска по заданию, установленному для региона Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ», — приводит пресс-служба слова начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного Комиссариата РИ, подполковника Рамзана Ганижева.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что новобранцы не будут направляться на службу в зону спецоперации на территории б. УССР. Все они будут обучаться военному ремеслу в соответствии с обычным порядком.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года из Ингушетии также были призваны на срочную военную службу 200 человек.