Москва, , 15:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин считает, что зарплаты граждан России должны расти быстрее инфляции. Безусловно, нужно стремиться именно к такому развитию событий, заявила корреспонденту ИА REGNUM аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.

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«Минэкономразвития РФ прогнозирует, что средняя заработная плата в 2023 году вырастет с нынешних 63 тыс. 888 рублей до 69 тыс. 452 рублей.

Росстат оценивает уровень безработицы в России на рекордно низком уровне в 3,8%. Возможно такая ситуация поспособствует росту зарплат, поэтому прогноз министерства имеет все шансы быть реализованным.

Семьи с детьми — уязвимая категория. У многих есть жилье в ипотеке, поэтому им поддержка необходима. Также необходимо рассматривать их ипотечный платеж при учёте доходов семьи для социальных выплат», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы граждан России, особенно семей с детьми, должны расти темпами выше инфляции.