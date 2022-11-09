* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Министерство труда и социальных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане объявило, что 65 000 рабочих, в том числе 15 000 пастухов, будут отправлены по контрактам на работу за границу.

Александр Погожев ИА REGNUM Пастух на закате гонит коров

Информационное агентство «Бахтар» сообщило, что в ближайшее время эти рабочие будут отправлены в Катар, Турцию и Саудовскую Аравию.

Несколько дней назад Программа развития ООН объявила, что при правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было потеряно более 700 000 рабочих мест, а ежедневный доход 90% работников сократился до 1,9 доллара.

С другой стороны, отправка более 50 000 рабочих в зарубежные страны, включая Катар и Саудовскую Аравию, неоднократно предлагалась чиновниками предыдущего правительства в течение последних десяти лет, но не была реализована.

Ашраф Гани, бывший президент, и чиновники министерства труда и социальных дел предыдущего правительства неоднократно заявляли о подписании контракта и отправке тысяч рабочих за границу.

Пока неясно, удастся ли талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправить такое количество рабочих за границу или они сделали это заявление из-за критики по вопросу безработицы.

Также подробностей о том, когда был подписан контракт между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальными лицами указанных стран, пока не приводится.