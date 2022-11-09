Луганск, 9 ноября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Должность посла Луганской Народной Республики в России упразднена. Об этом 9 ноября в своём телеграм-канале сообщил занимавший этот пост Родион Мирошник.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

«Этап завершён. Свою задачу в качестве посла считаю выполненной — Луганская Народная Республика в составе России! Полномочия посла ЛНР в России слагаю, так как для субъектов республик в составе России послы не предусмотрены. Теперь мы одна страна!» — написал Мирошник.

ИА REGNUM сообщало, что подписание документов о вхождении в состав России четырёх новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, состоялось 30 сентября в Москве. Эти четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся 23 — 27 сентября. За вхождение в состав России во всех четырёх регионах проголосовало абсолютное большинство.