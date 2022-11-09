Барнаул, , 15:26 — REGNUM Требование российского президента Владимира Путина запустить с 2023 года новое единое пособие для семей с детьми поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я поддерживаю идею единого универсального пособия для семей с детьми по следующим причинам. Во-первых, его введение упразднит существующую в настоящее время систему разрозненных пособий для семей детьми, создаст единые понятные правила получения государственной социальной поддержки для данной категории. Во-вторых, позволит получать социальную поддержку большему количеству граждан, а также для некоторых категорий увеличить размер этой поддержки.

Самое главное сейчас, чтобы установленный срок введения единого универсального пособия — 1 января 2023 года — не был нарушен и за оставшиеся месяца уполномоченные органы и службы провели всю необходимую организационную работу дабы семьи с детьми безболезненно перешли на новую форму поддержки».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что единое пособие для поддержки семей с детьми от момента рождения малыша до его 17-летия вне зависимости от очерёдности рождения ребёнка должно быть введено с 1 января 2023 года, президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства 8 ноября.

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