Екатеринбург, , 15:45 — REGNUM Свердловчанке грозит штраф до 500 тыс. рублей за попытку незаконно провезти десять золотых черепашек через таможню аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском таможенном управлении.

Таможня Popadius

Девушке вменяют сокрытие товаров от таможенного контроля. По словам начальника Кольцовской таможни Анатолия Тимощенкова, подобные дела возбуждают крайне редко. В практике таможенного поста аэропорта Кольцо последний такой случай произошёл в 2017 году.

Напомним, в июле 2022 года у свердловчанки, возвращавшейся на Урал из Стамбула, таможенники нашли 10 золотых черепашек. Изделия конфисковали, поскольку они не были задекларированы. Товароведческая экспертиза установила, что черепашки изготовлены из золота 585 пробы и инкрустированы фианитами. Общую стоимость нелегально ввезённых предметов оценили в 171 тыс. рублей.