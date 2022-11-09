Донецк, 9 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Зачистка территории вокруг аэропорта Донецка от киевских боевиков позволит российским войскам начать продвигаться в нескольких направлениях. Об этом 9 ноября рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

ИА REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Как указал Пушилин, для российских военных в данный момент важно полное освобождение даже внешних территорий аэропорта Донецка, где у врага были очень серьезные укрепления и важная позиция.

«Теперь это дает возможность нашим подразделениям продвигаться уже в нескольких направлениях: Опытное, Водяное», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в данный момент в районе села Павловка в ведутся тяжёлые бои, этот населённый пункт необходимо занять, чтобы российские военные продвигались дальше.