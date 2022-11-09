Москва, , 15:29 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и уровень прожиточного минимума являются важнейшими социальными гарантиями, закрепленными конституцией России. При этом сокращение уровня бедности в стране является одной из приоритетных целей национального развития, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

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«Регулярное повышение размера МРОТ и прожиточного минимума (ПМ) являются объективным ответом правительства РФ на существующую макроэкономическую ситуацию.

Существенный рост показателя инфляции на уровне более 10% за 10 месяцев 2022 года требует пропорционального роста денежных доходов граждан. В 2022 году индексация МРОТ и ПМ прошла в два этапа (1 января и 1 июня) и составила 13, ­6%.

Следует отметить, что с 2023 года планируется повышать уровень МРОТ ускоренными темпами на уровне +3% к прожиточному мин­имуму в расчете на трудоспособного челов­ека.

Однако современные экономические условия не позволяют говорить о достаточности и адекватности принимаемых мер.

Стоит напомнить, что сегодня прожиточный минимум на душу населения составляет 14 тыс. 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда 15 тыс. 279 рублей», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам, которое провёл президент России Владимир Путин, заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России будут проиндексированы выше инфляции со следующего года.

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