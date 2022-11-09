Эксперт назвал повышение МРОТ объективным ответом правительства России
Москва, 9 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и уровень прожиточного минимума являются важнейшими социальными гарантиями, закрепленными конституцией России. При этом сокращение уровня бедности в стране является одной из приоритетных целей национального развития, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам, которое провёл президент России Владимир Путин, заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России будут проиндексированы выше инфляции со следующего года.
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