Новосибирск, , 15:32 — REGNUM В Новосибирске на площадке новой ледовой арены завершено благоустройство прилегающей территории. Сейчас на месте строительного забора монтируется постоянное ограждение, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Проект Ледовой арены в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Так, на прилегающей к арене территории уложен асфальт, высажены деревья и кустарники. Ледовый дворец спорта полностью подключен к инженерным сетям. На финишную прямую вышли внутренние отделочные работы. В самом здании смонтированы кресла на трибунах, вскоре начнётся нанесение разметки на хоккейное поле тренировочной арены. Ведётся монтаж светового и мультимедийного оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил неоднократный перенос сроков завершения строительства ледовой арены в Новосибирске и ослабление контроля органов власти.

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При этом стоимость строительства ледового дворца выросла ещё на 1,4 млрд рублей — до 14,4 млрд рублей.

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