Москва, , 15:19 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на оптимизацию ряда процессуальных процедур в рамках как судебного контроля, так и судебного разбирательства в судах первой и апелляционной инстанций, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект был внесен в Госдуму Верховным судом в 2017 году и только был рассмотрен в первом чтении.

Для обеспечения надлежащего порядка подготовки и проведения судебного заседания по жалобам на решения и действия (бездействие) органов предварительного расследования и прокурора законопроектом предлагается увеличить с 5 до 14 суток срок, в течение которого судья должен приступить к рассмотрению жалобы в судебном заседании, за исключением жалоб на действия (бездействие) и решения при производстве дознания в сокращенной форме. С учетом положения части первой статьи 226б УПК РФ о том, что дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток, в этом случае предлагается сохранить 5-суточный срок для рассмотрения жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ.

Кроме того, в проекте федерального закона по-новому излагаются положения части седьмой статьи 241 УПК РФ, что позволит сократить процедуру оглашения приговора или иного итогового судебного решения, которое в ряде случаев носит неоправданно длительный характер. В этой связи законопроектом предусматривается внесение изменений в часть седьмую статьи 241 УПК РФ, в соответствии с которыми суд оглашает вводную и резолютивную части приговора или иного принятого по итогам судебного разбирательства решения по всем уголовным делам.

Аналогичный порядок оглашения судебных решений по уголовным делам применительно к итоговым решениям, принимаемым в судах апелляционной и кассационной инстанций, в том числе к апелляционным приговорам, действует с 1 января 2013 года, и его реализация на практике в течение уже более четырех лет не вызывает нареканий со стороны граждан, представителей адвокатского сообщества и органов государственного обвинения, указали авторы.

Одновременно для сохранения установленных законом гарантий права сторон на подачу мотивированных апелляционных жалобы или представления с учетом оглашения при постановлении приговора или иного итогового судебного решения лишь вводной и резолютивной их частей и установленного статьей 312 УПК РФ срока — 5 суток на вручение их копии — законопроектом предлагается внести изменения в часть первую статьи 3894 УПК РФ, увеличив срок на апелляционное обжалование судебного решения с 10 до 15 суток.

Для дифференциации процесса в зависимости от предмета обжалования законопроектом предлагается внести изменения в статью 389 УПК РФ, регламентирующую порядок апелляционного производства.

В проектной части четвертой статьи 389 уточняется последовательность действий суда при рассмотрении апелляционных жалоб и представления, поданных на приговор или иное итоговое судебное решение. Суд апелляционной инстанции после выступления сторон рассматривает ходатайства об исследовании доказательств, исследованных судом первой инстанции, а также новых доказательств, заявленные сторонами в порядке, предусмотренном частью первой статьи 389 УПК РФ, и при наличии оснований удовлетворяет их. Кроме того, суд апелляционной инстанции вправе по собственной инициативе признать необходимым исследование тех или иных доказательств, исследованных судом первой инстанции, в целях проверки доводов сторон.

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