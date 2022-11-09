Нуук, Дания, , 15:31 — REGNUM В Гренландии на каждого врача приходится в три раза больше жителей, чем в Дании. Каждый гренландский медик должен обслуживать в три раза больше пациентов, чем датские специалисты, сообщает High North News.

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По словам председателя Медицинской ассоциации Гренландии Ханса Соренсена, для жителей страны такая ситуация грозит постепенным снижением качества медицинского обслуживания. Для врачей и медицинского персонала среднего звена это означает постоянно растущую нагрузку, тяжелые условия труда.

«Если проблема не будет решена, мы рискуем постоянно иметь плохое обслуживание, неприемлемо долгое время ожидания, а также получить несвоевременное и недостаточно эффективное, а в ряде случаев и неправильное лечение», — уверен глава ассоциации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выборы в парламент Дании приняли неожиданный оборот, когда были подсчитаны последние голоса. Красный блок во главе с Социал-демократами получил 87 мандатов и, вероятно, получит свое собственное большинство, при условии, что два мандата от Гренландии также перейдут к левым силам на этих выборах.

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