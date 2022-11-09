Чебоксары, 9 ноября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Разбирательства по делу бывшего заместителя главы минприроды Чувашии, осуждённого условно за превышение должностных полномочий, дошли до суда кассационной инстанции в Самаре. Решения судов предыдущих инстанций остались без изменения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Под уголовное преследование попал бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашии. Московский районный суд Чебоксар установил, что он подготовил и передал одной из организаций документы, разрешающие сплошную рубку леса в Шемуршинском лесничестве. Речь идёт об участке площадью 3,63 гектара, который, как выяснили правоохранители, относился к категории защитных и противоэрозионных лесов, где сплошная рубка запрещена.

По оценке следствия, ущерб государству от рубки 930 кубометров лесных насаждений превысил 15,6 млн рублей.

Также суд признал его виновным в передаче в 2017 году другой ресурсодобывающей организации документов, разрешающих добычу песка в водоохранной зоне Суры, что запрещено законодательством. По данным правоохранителей, ущерб от незаконной добычи 35 тыс. кубометров строительного песка составил 5,4 млн рублей.

С экс-чиновника по иску прокурора Московского района взыскано в доход России более 21 млн рублей.

Весной 2022 года суд первой инстанции признал бывшего чиновника виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), назначив 1,5 года условно с лишением права два года занимать определённые должности. Данное судебное решение обжаловала сторона защиты: 13 мая апелляционным определением Верховного суда Чувашии приговор оставлен без изменения.

Экс-чиновник и его защитник подали кассационную жалобу в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. В прокуратуре Чувашии отмечают, что суд оставил жалобу без удовлетворения.

Напомним, что в настоящее время в Чувашии расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы Новочебоксарска, которого подозревают в использовании подложных документов для возмещения депутатских расходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Чувашии за превышение полномочий вынесен обвинительный приговор двум бывшим полицейским. По данным правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они побили и незаконно заковали в наручники местного жителя.

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