Краснодар, , 15:20 — REGNUM В Краснодарском крае время продажи алкогольной продукции увеличат на четыре часа. Решение, принятое 27 октября на заседании Законодательного собрания Кубани, опубликовано на официальном сайте администрации Краснодарского края 9 ноября. Об этом информирует департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани.

Алкоголь Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Так, в краевой закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» были внесены изменения, согласно которым горячительные напитки будут продаваться с 8:00 до 23:00. Документ вступит в законную силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, то есть 20 ноября.

Ранее на Кубани запрет на продажу алкоголя действовал с 22:00 до 11:00.