Саратов, 9 ноября 2022, 15:29 — REGNUM Командно-штабные учения МЧС по гражданской обороне проходят 9 ноября в Саратовской области. Об этом сообщает управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.
«Это ежегодные учения, мы каждый год планово проверяем «сработанность» всех звеньев системы гражданской обороны», — отметил начальник управления Юрий Юрин.
Во время учений отрабатываются мероприятия с проверкой подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований по выполнению мероприятий ГО к действиям по их предназначению.
Юрин добавил, что подобные тренировки позволяют еще раз отработать необходимый алгоритм действий по ликвидации условной ЧС на территории области.
Напомним, в Пензенской области 8 ноября стартовали двухдневные командно-штабные учения.
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