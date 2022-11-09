Саратов, 9 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Командно-штабные учения МЧС по гражданской обороне проходят 9 ноября в Саратовской области. Об этом сообщает управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«Это ежегодные учения, мы каждый год планово проверяем «сработанность» всех звеньев системы гражданской обороны», — отметил начальник управления Юрий Юрин.

Во время учений отрабатываются мероприятия с проверкой подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований по выполнению мероприятий ГО к действиям по их предназначению.

Юрин добавил, что подобные тренировки позволяют еще раз отработать необходимый алгоритм действий по ликвидации условной ЧС на территории области.

Напомним, в Пензенской области 8 ноября стартовали двухдневные командно-штабные учения.

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