Москва, 9 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Упреждающим огнём российских военных были пресечены попытки наступления двух ротных групп боевиков Киева в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 9 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что военными Вооруженных сил (ВС) РФ был уничтожен склад боеприпасов киевских нацистов в районе Днепропетровска, на котором в том числе хранились снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».