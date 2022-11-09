Москва, 9 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В ходе проведения спецоперации российские военные за последние сутки уничтожили склад боеприпасов киевских боевиков, а также два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников. Об этом 9 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в ходе ударов были поражены 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе. Также в районе города Днепропетровска был уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня «HIMARS», «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 8 ноября, ударами российской армейской авиации и огнём артиллерийских подразделений было уничтожено свыше 100 киевских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.