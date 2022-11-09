Волгоград, , 15:15 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 26-летнего местного жителя возбуждено в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено 8 ноября в одной из квартир дома по улице Батова. Как установили следователи, 29 октября к погибшему пришёл 31-летний знакомый и потребовал вернуть долг в размере 10 тысяч рублей. Между мужчинами произошёл конфликт. Гость схватил нож и несколько раз ранил хозяина квартиры, тот скончался на месте.

Подозреваемый установлен и задержан. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.