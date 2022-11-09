Бразилиа, , 15:29 — REGNUM Сыновья уходящего президента Бразилии Жаира Болсонару обратились 8 ноября в посольство Италии в Бразилиа за получением гражданства этой республики, сообщает The Hill.

Ожидается, что сенатор Флавио Болсонару и его брат Эдуардо Болсонару, член Конгресса, продолжат работу в качестве законодателей. Флавио Болсонару был избран на восьмилетний срок в 2018 году, а Эдуардо Болсонару был переизбран в этом году на третий четырехлетний срок.

«Я буду занимать пост сенатора республики еще четыре года, я намерен баллотироваться еще раз, и пока кто-то не начал создавать надуманные теории, уехать из страны для меня не вариант», — заявил Флавио Болсонару.

Тем не менее Флавио Болсонару подтвердил, что начал процесс получения итальянского гражданства в 2019 году.

Многие европейские страны предоставляют гражданство потомкам граждан, эмигрировавших из Европы, и в Латинской Америке принято получать европейское гражданство.