Уфа, 9 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. «Дизайн-код» для объектов торговли в Башкирии поручил разработать премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на совещании в республиканском правительстве. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба министерства услуг и торговли региона.

Pxhere.com Торговая палатка

По словам Назарова, в регионе функционируют свыше 4,3 тысяч нестационарных торговых объектов.

«Они играют важную роль в обеспечении товарами первой необходимости населения, проживающего в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах. Также развитие малых форматов торговли выступает своеобразным драйвером роста занятости населения в сельской местности. Они стимулируют реализацию излишков продукции и большее ее воспроизводство», — приводит пресс-служба его слова.

Министр торговли и услуг региона Алексей Гусев напомнил, что в республике действует механизм, который призван помочь предпринимателям открывать магазины и точки общепита в небольших населенных пунктах, где проживают менее пяти тысяч человек.

«Речь идет о предоставлении участков в аренду без торгов для строительства стационарных торговых объектов и объектов общественного питания при условии вложений не менее 2,5 млн рублей и создании двух рабочих мест», — напомнил чиновник.

Сообщается, что премьер-министр правительства Башкирии поручил чиновникам до 1 мая 2023 года обеспечить выполнение целевого показателя по объектам нестационарной торговли, а до 31 декабря 2022 года разработать «дизайн-код» для объектов торговли.