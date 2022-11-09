Москва, 9 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Принятый в итоговом, третьем чтении закон регулирует процедуру включения в российский гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях новых регионов, определяет статус индивидуальных предпринимателей и правовой режим сделок, заключенных на этих территориях до включения в состав России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Он обратил внимание на то, что законом предусмотрено два возможных порядка включения таких юридических лиц в российский гражданский оборот.

Первый — автоматически, то есть данные будут перенесены в соответствующие российские реестры до 31 декабря 2022 г. В свою очередь, юрлица должны будут привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством России на территориях ДНР и ЛНР до 31 декабря 2023 г., в Запорожской и Херсонской областях — до 30 июня 2024 г., пояснил парламентарий.

Второй вариант включения юрлиц в российский гражданский оборот — по их заявлению о внесении о них сведений в ЕГРЮЛ. В этом случае, если сведения о юрлицах не содержались в соответствующих реестрах присоединенных субъектов, заявления о включении в ЕГРЮЛ могут быть поданы для ДНР и ЛНР до 30 июня 2023 г., а для Запорожской и Херсонской областей — до 31 декабря 2023 г., указал глава комитета Госдумы.

Что касается индивидуальных предпринимателей (ИП), то их регистрация осуществляется в относительно простой процедуре.

«Необходимо только заявление, учредительные документы составлять не нужно. В законе предусмотрен на подачу такого заявления достаточный срок — до 30 июня 2023 г.» — отметил Крашенинников.

По словам главы профильного комитета Госдумы, до 30 июня 2023 г. ИП могут продолжить вести предпринимательскую деятельность без необходимости перерегистрации. После 30 июня 2023 г. для продолжения предпринимательской деятельности они должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей в установленном законом порядке.

Отдельно Крашенинников обратил внимание на то, что предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, чтобы освободить юрлиц и ИП от уплаты соответствующих государственных пошлин, связанных с переходом в юрисдикцию России и с привидением учредительных документов в соответствие с нашим законодательством.